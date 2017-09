Zestig oude schepen ontdekt in Zwarte Zee: enkele wrakken dateren uit Romeinse tijd en zijn 2.500 jaar oud

avh

20/09/17 - 11u50 Bron: balkaninsight.com; Daily Mail

Een van de oude wrakken. © blackseamap.com.

video Wetenschappers hebben per toeval zestig oude scheepswrakken ontdekt op de bodem van de Zwarte Zee. De schepen maakten deel uit van het Romeinse, Byzantijnse en Ottomaanse rijk en sommige exemplaren zijn liefst 2.500 jaar oud. Dankzij het gebrek aan zuurstof en licht in de Zwarte Zee verkeren de schepen nog in prima staat.

Wetenschappers van het Black Sea Maritime Archaeology Project (Black Sea MAP) waren met onderwaterrobots de Zwarte Zee aan het afspeuren om de effecten van de klimaatverandering te onderzoeken. Maar per toeval deden ze heel andere ontdekkingen. Overal doemden stokoude scheepswrakken voor hen op. In totaal vonden ze zestig schepen, verspreid over de Zwarte Zee. © blackseamap.com.

Ongezien "Wat wij hebben ontdekt, is echt ongeëvenaard", zegt Ed Parker, CEO van Black Sea MAP. "Sommige schepen waren enkel bekend van muurtekeningen en mozaïeken, tot nu. Het is alsof je naar een schip kijkt in een film, de touwen liggen nog altijd op het dek en de graveringen in het hout zijn nog intact." © Twitter/@MailOnline. © Twitter/@MailOnline.

Onaangetast De meeste wrakken zijn ongeveer 1.300 jaar oud en het oudste schip dateert zelfs uit de vierde eeuw voor Christus. Maar omdat het water in de Zwarte Zee vanaf 150 meter diepte zuurstofloos is, kunnen er maar weinig organismen in overleven. Dat betekent dat de wrakken bijna onaangetast zijn. Ook de vracht die de schepen vervoerden, verkeert nog in prima staat. Dit Romeinse schip ligt meer dan twee kilometer diep. De mast staat nog recht en er ligt nog touw op het dek. © blackseamap.com.

Schat aan informatie Omdat de wetenschappers met de meest geavanceerde technologieën werken, zijn ze erin geslaagd prachtige 3D-beelden te schieten. De wrakken bevatten een schat aan nieuwe informatie over het Romeinse, Byzantijnse en Ottomaanse rijk. Een stuk van een Romeinse galei, meer dan 2.000 jaar oud. © blackseamap.com. De Surveyor Interceptor kan tot 1.800 meter diep duiken. © blackseamap.com.