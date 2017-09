Revolutionaire Cassini maakt kamikazeduik naar Saturnus

Bewerkt door: sam

15/09/17 - 16u52 Bron: Belga

© epa.

Met een geplande kamikazeduik in de atmosfeer van Saturnus heeft de Amerikaanse sonde Cassini opgehouden te bestaan. Dat was rechtstreeks te volgen op NASA TV.

De NASA wilde absoluut vermijden dat de in 1997 gelanceerde verkenner aan het einde van zijn missie te pletter zou storten op één van de manen van Saturnus, en zo toekomstig wetenschappelijk onderzoek kon bezoedelen. Het ruimtetuig dook dus tijdens zijn 294ste baan rond de planeet met 113.000 km per uur de atmosfeer van de gasgigant in.

Meteoor De dichtheid van de atmosfeer bracht de 2,5 ton wegende sonde aan het tollen. Naar verwachting viel de sonde uit elkaar, wellicht zoals een meteoor. Daarmee is de 3,2 miljard dollar kostende missie voorbij. Het radiosignaal deed er 83 minuten over om ons te bereiken.



De geslaagde kamikazeduik was ook een orgelpunt omdat de sonde er in de nadagen van haar missie in slaagde 22 keer tussen de planeet en haar ringen te duiken. © epa.

© epa. In het vluchtleidingscentrum, het Jet Propulsion Laboratory van de NASA in Pasadena, begonnen mensen te applaudisseren en elkaar te knuffelen. Sommigen onder hen hadden hun hele loopbaan aan de missie gewijd.



Tot het laatste moment hebben tien instrumenten op de sonde nog normaal gefunctioneerd, in het bijzonder een spectrometer om de samenstelling van de atmosfeer te analyseren. Bij wijze van primeur voor een Saturnusmissie zijn de data nog in realtime doorgestuurd. © epa.