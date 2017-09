"Zwangere man kan morgen al...medisch gezien toch"

DIETERT BERNAERS

13/09/17 - 05u00

© ThinkStock.

Een zwangere man: in principe kan het morgen al. Of het er ooit écht van zal komen, is maar de vraag. "Na een baarmoedertransplantatie zou een man perfect zwanger kunnen worden", zegt fertiliteitsarts Petra De Sutter van het UZ Gent. "Geen enkel ziekenhuis zal die ingreep echter toestaan. Maar wie weet zijn de geesten over 20 jaar zo geëvolueerd dat we het dan wel normaal vinden?"

© James Arthur. Het was lachen geblazen, in 1994. Ex-bodybuilder Arnold Schwarzenegger, op dat moment volledig opgetrokken uit testosteron en flauwe moppen, vertolkt in 'Junior' een gynaecoloog die bij een experiment zelf zwanger wordt. Stoere bink met bolle buik: hihi, haha. Een goeie twee decennia later wordt de fictie van destijds steeds realistischer. "Mannen die zwanger worden en een baby baren: in theorie kan het morgen al", zegt fertiliteitsprof Petra De Sutter, die gisteren haar nieuwe boek 'De maakbare baby. Een onbegrensd verlangen?' voorstelde. "In Zweden zijn vorig jaar de eerste baarmoedertransplantaties uitgevoerd. Met succes, er zijn intussen al kinderen uit geboren."



Lees ook Kim en Kanye verwachten meisje: "Surrogaatmoeder krijgt strikt dieet opgelegd"

Actrice over eerste kind: "Hij heeft een penis, maar of het een jongetje wordt weet ik niet"

Baby in zwangere buik Britse blijkt enorm gezwel

Die transplantaties gebeurden, voor alle duidelijkheid, bij vrouwen die zonder baarmoeder waren geboren. Maar in theorie zouden dus ook mannen getransplanteerd kunnen worden? "Op medisch-technologisch vlak is er inderdaad geen groot probleem. Uiteraard is het hebben van een baarmoeder niet de enige voorwaarde voor een zwangerschap. Je hebt ook nog het hele hormonale gebeuren, bijvoorbeeld, maar dat valt allemaal op te vangen met medicatie."