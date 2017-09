E-sigaret gelinkt aan hartaanvallen en beroertes

Bewerkt door: LB

11/09/17 - 10u58 Bron: metro.co.uk

© thinkstock.

E-sigaretten die nicotine bevatten kunnen het risico op hartaanvallen en beroertes verhogen, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Uit die studie blijkt dat de elektronische sigaret die nicotine bevat voor een verstijving van de aders kan zorgen, naast een verhoogde hartslag en bloeddruk.

Zweedse vorsers deden een experiment met 15 gezonde vrijwilligers die nooit eerder een e-sigaret hadden gerookt. Daaruit bleek dat in het halfuur na het roken van e-sigaretten met nicotine er een significante toename was van de bloeddruk, hartslag en aderstijfte. Dat laatste verdrievoudigde zelfs.



Dat effect werd niet vastgesteld bij vrijwilligers die e-sigaretten zonder nicotine hadden gerookt.



Veiligheid ter discussie

Professor Magnus Lundback van het Karolinska Instituut: "Het aantal gebruikers van de elektronische sigaret is de laatste jaren enorm toegenomen. In de publieke opinie zijn ze onschadelijk".



"De industrie achter de e-sigaret zet die op de markt als een middel om de schade van het roken te beperken en om mensen te helpen stoppen met tabak roken. Maar de veiligheid van de e-sigaret staat ter discussie en het bewijs groeit dat ze diverse gezondheidsrisico's inhoudt".



De vastgestelde effecten van de e-sigaret met nicotine bleken tijdelijk, maar Lundback wijst erop dat chronische blootstelling aan e-sigaretten met nicotine op lange termijn voor blijvende aderstijfte kan zorgen.