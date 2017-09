Wetenschappers ontdekken eerste vrouwelijke vikingkrijger

Door:

Wie denkt dat vrouwelijke personages als Lady Brienne uit GoT enkel in fantasyseries bestaan, heeft het mis. Een eeuwenoud graf van een vikingkrijger in Zweden blijkt immers niet van een man te zijn, zoals lang gedacht werd, maar van een vrouw.

Het graf werd aan het einde van de 19e eeuw ontdekt in Birka op het eiland Björkö, de oudste nederzetting van Zweden. De vikingstad fungeerde tijdens de middeleeuwen als een belangrijk havencentrum, en maakt nu deel uit van het UNESCO Werelderfgoed. Tot op de dag van vandaag worden er opgravingen uitgevoerd en leren wetenschappers er hoe de maatschappij van de vikingen in elkaar zat.



Toen het vikinggraf werd opgegraven door archeoloog Hjalmar Stolpe, ging iedereen ervan uit dat het om een man ging. Het ging dan ook duidelijk om een krijger: de overledene werd begraven met een zwaard, een bijl, een speer, enkele pijlen, een mes, schilden en twee paarden. Daarnaast werd het lichaam gevonden met een bordspel in de schoot, waarmee gevechtsstrategieën werden uitgewerkt. Kortom: duidelijk een belangrijke, machtige krijgsheer. Lees ook Romeinse verzonken stad na jaren zoeken teruggevonden voor kust Tunesië

