Pas ontdekt: ook in je drinkwater zit plastic

Door: redactie

7/09/17 - 18u07 Bron: euronews, orb media

© thinkstock.

De oceanen zitten vol plastic en zo komen microscopische plasticdeeltjes in onze voedselketen terecht. Dat wisten we al. Maar een nieuwe studie brengt nu aan het licht dat ook het drinkwater besmet is met plastic microvezels. We-reld-wijd. "Er zit plastic in het drinkwater dat mensen elke dag drinken", stelt de auteur van de studie, Dan Morrison. Dan maar flessenwater drinken? Ook geen goed idee.

Dit is een nieuw gegeven. Voor het eerst hebben we de aanwezigheid van microscopische plasticvezels in leidingwater wereldwijd vastgesteld. Dit roept om meer onderzoek naar wat die vezels aanrichten en hoe ze zich gedragen Onderzoeksjournalist Dan Morrison Een kleine geruststelling: de besmetting met plastic is het laagst in Europese landen, maar toch bleek 72 procent van de stalen besmet. Gemiddeld zitten in Europa 1.9 plastic microvezels in een halve liter water, in de VS ligt het gemiddelde op 4.8 vezels per halve liter.



Morrison, een van de journalisten die voor Orb Media de besmetting met microplastics onderzocht, roept op om onze waterkwaliteit beter te testen.



"Dit is een nieuw gegeven. Voor het eerst hebben we de aanwezigheid van microscopische plasticvezels in leidingwater wereldwijd vastgesteld. Dit roept om meer onderzoek naar wat die vezels aanrichten en hoe ze zich gedragen", stelt hij tegenover Euronews.



"In een breder kader moeten we beter toezien op onze waterkwaliteit en op de stroom van plasticvervuiling over de hele wereld".



Hoe is dat plastic in ons drinkwater terechtgekomen?

Dat is niet duidelijk. Het kan uit de atmosfeer komen: alledaagse zaken zoals autobanden, kledij (fleece) en tapijten jagen die plasticdeeltjes de lucht in, waarna ze in het grondwater terechtkomen.



Het verschil in besmetting tussen Europa en de VS schrijft Morrison toe aan de manier waarop droogkasten werken. In de VS komt de 'uitlaat' van zowat 80 procent van de droogkasten in openlucht terecht, terwijl dat in Europa minder gangbaar is.

Wat zijn de gevolgen voor onze gezondheid? Er is nog geen onderzoek verricht naar de gevolgen van deze microvezels op de volksgezondheid. Maar onderzoek van zeezoogdieren toont aan dat die microvezels giftige stoffen afscheiden in het lichaam. "We kunnen enkel veronderstellen dat die vezels hetzelfde doen in het menselijk lichaam, maar op dit moment weten we dat niet", stelt Morrison.



"We zijn uitgegaan van de vraag: 'Als er plastic in oceanen en rivieren zit, zit het dan ook in ons leidingwater?' Geen enkel openbaar onderzoek had ooit die vraag beantwoord. Dus moesten we zelf een studie opzetten. Dit is de eerste wereldwijde studie naar plasticvezels in drinkwater en het antwoord op onze vraag is helaas een volmondig 'ja'".

Dan maar flessenwater? Flessenwater is in veel landen, waaronder de VS, niet onderworpen aan dezelfde strenge normen als het water dat thuis uit de kraan komt. Je leidingwater wordt wellicht beter gecontroleerd dan het water dat je in de supermarkt koopt Onderzoeksjournalist Dan Morrison Morrison meent dat overstappen naar flessenwater niet noodzakelijk soelaas biedt.



"Verpakt drinkwater en flessenwater zijn in veel landen, waaronder de VS, niet onderworpen aan dezelfde strenge normen als het water dat thuis uit de kraan komt. Je leidingwater wordt wellicht beter gecontroleerd dan het water dat je in de supermarkt koopt. Ik denk dat regelgevers op lange termijn meer aandacht moeten besteden aan plasticvezels en een heleboel andere aan plastic verwante chemische stoffen in drinkwater".