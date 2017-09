Jaar reizen naar Mars? China bouwt replica voor 'glamping'

© rv.

video Een Marsbasis op een terrein van 95.000 km², waar astronauten getraind worden én waar toeristen welkom zijn. Dat ambitieuze plan wil China uitvoeren op het Tibetaans Hoogland. Kostprijs van dat alles: meer dan 50 miljoen euro.

Een onderzoekscentrum voor de ruimtevaart gecombineerd met een heus themapark, moet het globaal gezien worden. En dat in een landschap dat al enigszins 'Martiaans' aandoet: het Tibetaans Hoogland in Qinghai, niet ver van de meest westelijke punt van de Chinese Muur.



Jaar reizen

Het echte Mars ligt gemiddeld - de afstand varieert constant - op ongeveer 78 miljoen km van de aarde. Een trip die bijna een jaar in beslag neemt en vooralsnog niet voor het brede publiek gecommercialiseerd is. Maar niet getreurd: straks kan je vanuit Peking een vlucht van iets meer dan zeven uur nemen om te ervaren hoe het leven op de rode planeet zou zijn.



Het gigantische project moet ook glamping-toeristen lokken, zeg maar avontuurlijke kampeerders die graag wat meer luxe willen dan een gewone tent. Glamping zit in de lift in China. De bezoekers zullen er kunnen logeren in gesimuleerde ruimtecapsules om het leven in het buitenaardse na te bootsen. Zo kunnen ze gewichtloosheid aan den lijve ondervinden. Ook al is het koude woestijnachtige terrein dor en ruig, toch zal het er nog altijd iets comfortabeler leven zijn dan op de rode planeet zelf. Daar laat de atmosfeer met amper 0,2 procent zuurstof niet toe vrij te ademen.



Supermacht

China wil een supermacht worden op het vlak van ruimtevaart. Het smijt er miljarden tegenaan om die doelstelling te bereiken. Tegen 2022 wil Peking een permanent bemand ruimtestation geïnstalleerd hebben. En tegen 2020 wil China een sonde naar het echte Mars sturen. Vier jaar geleden was het land al succesvol met de eerste zachte landing op de maan in veertig jaar.



Het 'Marsdorp' kadert in dat grotere plaatje van Chinese ruimtevaartambities. Het moet zowel de lokale economie aanzwengelen als China's ruimtevaartplannen promoten. Maar niet iedereen is even enthousiast daarover. "Het zal moeilijk zijn voor de Marssimulator om het origineel te imiteren", reageerde Jiao Weixin, professor in de rumtevaart aan de universiteit van Peking. Hij gelooft niet meteen dat het station de Chinese verkenning van Mars erg zal vooruithelpen.