Lancering Ariane 5 mislukt voor het eerst sinds 2011

6/09/17 - 03u05 Bron: Belga

Een succesvolle lancering van een Ariane-5 raket in mei van dit jaar. © afp.

video De lancering van een Ariane 5-raket vanop de lanceerbasis van Kourou in Frans-Guyana is mislukt. Dat heeft ruimtevaartbedrijf Arianespace deze nacht meegedeeld.

An Ariane 5 rocket launch was aborted after its engine ignited tonight. Watch a replay: https://t.co/OIhGCHy70U pic.twitter.com/Gr9bbbGuTv

De raket, met twee commerciële satellieten aan boord, had in de nacht van dinsdag op woensdag moeten opstijgen, maar de lancering mislukte in de ultieme seconden van de procedure. Het aftellen tot nul was bereikt en er waren zoals gewoonlijk vlammen te zien onder de draagraket, maar de raket bleef aan de grond en enkele seconden later werd de lanceringsprocedure tussen nul en +7 seconden afgebroken.



Anomalie

"In de laatste seconden van de chronologie voor de lancering, nadat de Vulcain-motor ontbrandde, werd bij een controle een anomalie bij de draagraket ontdekt, waardoor de finale chronologie van de lancering is onderbroken", zo stelde Arianespace in een mededeling.



De raket en de satellieten Intelsat 37e en BSAT-4a zijn in veiligheid gebracht. Er wordt nu gezocht naar de oorzaken van de anomalie. "Arianespace zal zo snel mogelijk een nieuwe datum voor de lancering vastleggen", besluit de mededeling.



Arianespace lanceerde dit jaar al vier keer met succes een Ariane 5. Het is van maart 2011 geleden dat een lancering van een Ariane 5 mislukte.