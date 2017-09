Frans onderzoek legt 'stemmen in het hoofd' het zwijgen op

Bewerkt door: ib

Franse onderzoekers hebben een zone in de hersenen gelokaliseerd waar de 'stemmen' vandaan komen die spoken in het hoofd van mensen met schizofrenie. Dankzij magnetische impulsen hebben ze die stemmen deels het zwijgen kunnen opleggen. Dat blijkt uit de resultaten van de studie die vandaag wordt gepresenteerd.

In een mededeling onderstrepen de Franse onderzoekers dat meer dan een derde van de met magnetische impulsen behandelde patiënten een "aanzienlijke" vermindering van het aantal auditieve hallucinaties heeft ervaren.



De onderzoekers behandelden 26 patiënten met transcraniële magnetische stimulatie (TMS). Ruim dertig anderen kregen een placebo. "Het is de eerste gecontroleerde proef die bij patiënten een verbetering laat zien door een specifieke zone van de hersenen te viseren en deze stimulatie met hoge frequentie te gebruiken", onderstreept professor Sonia Dollfus van het universitair ziekenhuis van Caen.



De patiënten werden gedurende twee dagen intensief behandeld. De behandeling was gericht op een deel van de temporale kwab dat een rol speelt op vlak van taal. Twee weken later werd een evaluatie opgemaakt en bijna 35 procent van de patiënten sprak van een "aanzienlijke" verbetering. Er is volgens de onderzoekers wel nog een lange weg te gaan om de bruikbaarheid van de behandeling op lange termijn te toetsen.



De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd op een congres van neurowetenschappers in Parijs. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) treft schizofrenie wereldwijd meer dan 21 miljoen mensen.