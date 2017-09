Doping voor spinnen: plots is hun web sterk genoeg om een mens te dragen

Redactie

4/09/17 - 21u24 Bron: MNN

© afp.

Wetenschap Wetenschappers hebben spinnen de kracht gegeven om een web te spannen dat een mens kan dragen. Een oplossing op basis van het materiaal grafeen verricht wonderen bij de dieren.

Het resultaat is verbluffend: de webben van de behandelde spinnen zijn vijf keer sterker dan voorheen

Grafeen is een wondermateriaal op basis van carbonatomen, dat wordt gezien als het materiaal van de toekomst. Wat als je het spinnen laat drinken, vroegen Nicola Pugno en zijn team aan de universiteit van Trento in Italië zich af. Ze mixten het dan ook in het drinkwater van enkele spinnen.



Het resultaat is verbluffend: de webben van de behandelde spinnen zijn vijf keer sterker dan voorheen. Sommige webben zijn zo sterk dat ze mensen zouden kunnen dragen. Eén portie betekent niet dat ze deze prestaties eeuwig kunnen volhouden: de dieren zouden regelmatig grafeen toegediend moeten krijgen, zo niet verliezen ze hun 'superkracht'.



Als u denkt dat het creëren van dit soort superspinnen een stap te ver is, dan zit u niet op dezelfde golflengte als Pugno en zijn team. Voor hen is dit nog maar het begin. Ze broeden nu al op plannen om te bestuderen hoe andere dieren én planten reageren op het wondermateriaal grafeen.