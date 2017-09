Astronomen ontdekken voor de eerste keer ooit middelzwaar zwart gat

TT

4/09/17 - 21u17 Bron: ScienceMag, The Guardian, Telegraph

Het Melkwegstelsel bevat in het centrum een superzwaar zwart gat. © epa.

Astronomie Wetenschappers hebben een tot nog toe onbekend massief zwart gat ontdekt nabij het centrum van de melkweg. Het zwarte gat is 100.000 keer groter dan de zon en is het eerste 'middelzware' zwarte gat ooit waargenomen.

Elk sterrenstelsel heeft in zijn middelpunt een superzwaar zwart gat, dat zo zwaar kan zijn als tien miljard zonnen. Ook 'ons' melkwegstelsel bevat, naast meer dan 100 miljoen gewone zwarte gaten, een superzwaar zwart gat: Sagittarius A. Dat is zo groot als 400 miljoen zonnen en bevindt zich in het middelpunt van het melkwegstelsel.



Wetenschappers hebben nu sterke vermoedens dat ze voor de eerste keer ooit een kleiner broertje van zo'n superzwaar zwart gat hebben gezien, niet ver van Sagittarius A. Het 'middelzware' gat is 'slechts' 100.000 keer zo groot als de zon. In de astronomie werd wel van het bestaan van zo'n gat uitgegaan, maar waargenomen was het nog nooit.



De ontdekking werd gedaan door een team van Japanse astronomen die een moleculaire gaswolk in de ruimte observeerden vanuit de Atacamawoestijn in Chili, waar het grootse astronomische project ter wereld zich bevindt. De wetenschappers vroegen zich af hoe het kon dat het gas zo veel en zo snel bewoog. De enige verklaring bleek een immense zwaartekracht te zijn, die enkel te verklaren was door een zwart gat.



De ontdekking leert wetenschappers mogelijk meer over het ontstaan van superzware zwarte gaten, die mogelijk geboren worden wanneer middelzware gaten samensmelten.