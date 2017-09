Van hongersnood tot nucleaire oorlog: zo zal mensheid aan zijn einde komen volgens slimste mensen ter wereld

Koen Van De Sype

Een groep van de knapste koppen op aarde heeft onthuld wat zij denken dat de grootste bedreiging is voor het voortbestaan van de mensheid. Het Britse tijdschrift Times Higher Education (THE) - dat ook elk jaar een ranglijst maakt van de beste universiteiten ter wereld - ondervroeg daarvoor 50 laureaten van de prestigieuze Nobelprijs voor chemie, fysica, biologie, geneeskunde en economie. Opmerkelijk: artificiële intelligentie wordt maar door twee mensen genoemd.

1. Toename van de bevolking en achteruitgang van het milieu (34%) Een derde van de laureaten ziet de grootste bedreiging in de bevolkingstoename en de opwarming van de aarde. Donald Trump mag die laatste dan wel zien als een Chinese hoax en de VS terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs, de Nobelprijswinnaars denken daar anders over. "Klimaatverandering en maken dat er genoeg voedsel en drinkwater is voor de groeiende wereldbevolking zijn enorme uitdagingen", klinkt het bij hen. "Genetisch gewijzigde gewassen kunnen een oplossing bieden. Hoewel er nog heel wat weerstand tegen is, zijn die volgens de wetenschap volstrekt veilig. Er moet dringend naar ons geluisterd worden om een wereldwijde crisis af te wenden." Lees ook Amerikanen duidelijk voor Noord-Korea: "Elke bedreiging zal massief militair antwoord tot gevolg hebben"

2. Een nucleaire oorlog (23%) In een tijd dat Noord-Korea de internationale spanningen opdrijft met zijn raketproeven is het niet verwonderlijk dat een nucleaire oorlog op de tweede plaats komt van grootste bedreigingen volgens de Nobelprijswinnaars. "Oorlogszuchtige dictators", "populistische regimes met kernwapens" en "terroristische groeperingen" houden een groot risico in, zo klinkt het onomwonden. © THE.

3. Een wereldwijde epidemie en resistentie tegen antibiotica (8%) Vier laureaten zien een bedreiging in een nieuwe ziekte of een nieuwe variant van een oude. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde al dat bacteriën steeds meer resistent worden tegen antibiotica.

4. Egoïsme, oneerlijkheid en een verlies van menselijkheid (8%) Vier laureaten zien ook een teloorgang van altruïsme, eerlijkheid en een menselijk perspectief als bedreigend, "in een tijdperk van het internet en al zijn verleidingen."

5. Onwetendheid en werkelijkheid verkeerd voorstellen (6%) Ook het bewust verkeerd voorstellen van de realiteit - denk maar aan de beweringen van Donald Trump over de opwarming van de aarde - zijn een bedreiging van de mensheid, zo klinkt het.

6. Fundamentalisme en terrorisme (6%) Drie van de ondervraagden vreesden ook voor religieus extremisme en het risico dat die groeperingen de hand zouden leggen op nucleaire wapens.

7. Trump en leiders die hun kop in het zand steken (6%) Twee van de laureaten noemden expliciet de naam van de Amerikaanse president Donald Trump als de man die ons einde kan bewerkstelligen. "Ik denk niet dat de wetenschap veel tegen hem kan beginnen", klonk het tegelijk gelaten.

8. Artificiële intelligentie (4%) Elon Musk zal het waarschijnlijk graag horen, de Nobelprijswinnaars zien geen al te grote bedreiging in artificiële intelligentie. De afgelopen maanden kwamen er in de media enkele berichten van robots die een eigen taal ontwikkelden en zichzelf konden herstellen en dat leidde tot de vrees dat ze de mensheid op een dag zouden overnemen. Onterecht, zo klinkt het bij de wetenschappers.