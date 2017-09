Astronaute keert na 288 dagen terug naar aarde

Door: redactie

3/09/17 - 03u48 Bron: Belga, Time

Peggy Whitson tijdens een van haar 10 spacewalks, een ruimtewandeling buiten het ruimtestation. Geen enkele vrouw deed er meer. © ap.

Peggy Whitson, een Amerikaanse astronaute die van al haar landgenoten het langst in de ruimte verbleef, verliet gisteren het Internationaal Ruimtestation ISS om terug te keren naar aarde. Ondertussen is ze veilig en wel aangekomen. Ze werd vergezeld door de Amerikaanse astronaut Jack Fischer en de Russische cosmonaut Fyodor Yurchikhin.

De drie vertrokken kort voor 22.00u GMT aan boord van een Russisch Sojoez ruimtevaarttuig dat vanochtend is geland in Kazakhstan. De 57-jarige Whitson verbleef sinds november in het ISS op een 288-daagse missie. Ze zal in totaal 665 dagen in de ruimte doorgebracht hebben, zo meldt het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA. Haar Amerikaanse record is goed voor een achtste plaats op de wereldwijde ranglijst van mensen die het langst in de ruimte verbleven, vlak na Yurchikhin met 673 dagen. Bovendien is Whitson met haar 57 jaar de oudste vrouw ooit in de ruimte.

Normaal gezien had Whitson vorige week nog een laatste persconferentie vanuit de ruimte gehouden, maar die werd afgelast door de orkaan Harvey. Het ISS wordt bestuurd vanuit het Johnson Space Center in de stad Houston, die heel zwaar werd getroffen door de orkaan. Uiteindelijk stuurde AP haar enkele vragen per email toe.



AP vroeg onder meer wat ze het meest gemist heeft tijdens deze reis die langer dan negen maanden heeft geduurd. "Doorspoelbare toiletten, geloof me, je wil geen details weten", was haar eerste antwoord. Ook aan pizza denkt ze al een tijdje. Ze liet verder weten dat ze perfect nog wat langer in de ruimte had kunnen blijven. De fitnessmogelijkheden in het ISS zijn veel beter dan vroeger waardoor de astronauten langer fit blijven. En wat ze zal missen aan het leven in de ruimte, is gewichtloos zijn. Vooral de eerste dagen zal ze weer erg moeten wennen aan de zwaartekracht, aldus de 57-jarige Whitson. Maar het meest van allemaal zal ze het gevoel van voldoening, trots en dankbaarheid missen deel uit te maken van deze missie samen met de andere NASA-teamleden.