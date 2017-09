Lydia hield ruim 40 jaar vol dat kist van haar gestorven baby leeg begraven was. Niemand geloofde haar. Nu kreeg ze gelijk

Koen Van De Sype

Zeven dagen was de kleine Gary Paton toen hij in juli 1975 stierf in het Royal Hospital for Sick Children in de Schotse stad Edinburgh. Toen zijn moeder Lydia Reid (nu 68) vroeg om hem nog een laatste keer te zien, wist ze naar eigen zeggen meteen dat het niet háár baby was. En op de dag van zijn begrafenis hield ze vol dat hij niet in de kist lag. "Maar niemand geloofde me", vertelt ze. Na een strijd van meer dan 40 jaar werd de kist vorige week opgegraven. En ze bleek gelijk te hebben.

'U heeft last van een postnatale depressie', kreeg Lydia te horen toen ze in het ziekenhuis afscheid van haar zoontje wilde nemen en ze zei dat het niet haar kind was dat ze te zien kreeg. "Hij was groot en blond, terwijl mijn baby klein en donkerharig was", vertelt ze. "Ik wist meteen dat het niet klopte."



Begrafenis

Lydia was echter vastbesloten te weten te komen wat er met haar kind was gebeurd en slaagde er na 42 jaar in om een gerechtelijk bevel te pakken te krijgen om de kist op te graven. Dat gebeurde met de hulp van gerenommeerd forensisch antropoloog Sue Black, die zich akkoord verklaarde om DNA-onderzoek te doen op de resten. Als die überhaupt in de kist gevonden zouden worden.



Graafwerken

Afgelopen week begonnen de graafwerken op het Saughton Cemetery. Volgens Black stootten ze een kleine twee meter onder de grond op de resten van een kist en volgens het naamplaatje waren ze op de juiste plek, hoewel de naam van de baby fout was gespeld. "We vonden een katoenen lijkwade, een wollen sjaal en een hoed, maar toen we die in het lab onderzochten, bleek er geen spoor van menselijke resten te bespeuren. Geen botfragment, zelfs geen haartje. Er lag niemand in de kist." (lees hieronder verder) © rv.

Ondanks het feit dat ze gelijk kreeg, is Lydia er kapot van. "Ik wou dat ik het niet bij het rechte einde had gehad, maar het moment dat Sue de sjaal bovenhaalde wist ik het. Mijn hart zonk me in de schoenen. Al die jaren dat ik zijn graf bezocht, was hij er niet. Maar ik ben ook blij. Want eerder kon ik het gevecht niet beginnen om mijn zoon te vinden en hem de begrafenis te geven die hij verdient."



Bokaal

