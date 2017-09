"Historisch": nieuwe behandeling tegen leukemie blijkt supersuccesvol, maar er hangt een prijskaartje aan

FT

Sofie Noël (5) trok vandaag terug naar school. Haar verhaal stond deze week in onze krant. De kleuter leidt aan acute lymfatische leukemie. De kankerbehandeling die nu groen licht kreeg, spitst zich specifiek toe op haar doelgroep. © Jan Aelberts.

Kinderen en jongeren die aan acute leukemie leiden, kunnen uitkijken naar een nieuwe behandeling. Kymriah - want zo heet die - kreeg deze week groen licht. De resultaten zijn spectaculair: bij liefst 83 procent van de patiënten was de kanker binnen de drie maanden onder controle. "Historisch." Al geldt dat ook voor de prijs: liefst 475.000 dollar, per patiënt.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (het agentschap van de federale overheid in de VS, dat de kwaliteit van het voedsel en de medicijnen controleert) gaf deze week haar goedkeuring voor een celgebaseerde behandeling voor acute leukemie, in dit geval voor kinderen en adolescenten tot en met 25 jaar. Cellen uit het bloed van de patiënt worden genetisch gemodificeerd zodat ze de kankercellen gericht aanvallen.



En die techniek blijkt enorm succesvol. Bij Amerikaanse patiënten waar het medicijn voor het eerst getest werd en bij wie de standaardbehandeling niet aanslaat, stijgt de overlevingskans met liefst tien tot twintig procent.



Marc Peeters, diensthoofd oncologie aan het UZ Antwerpen, noemt het "baanbrekend". Dat zegt hij in De Standaard. Dat de prijs zo hoog ligt, heeft vooral te maken met hoeveel levensjaren de behandeling redt. Zo neemt de waarde toe naarmate er meer jaren worden gewonnen. "De maatschappij is steeds vaker bereid een hoge prijs te betalen voor gezondheid, zeker als het om kinderen gaat", zegt Erik Schokkaert, professor gezondheidseconomie aan de KU Leuven, in hetzelfde artikel.



De historische behandeling is nog niet goedgekeurd voor de Europese markt, maar stemmen gaan wel op de therapie toegankelijk te maken.