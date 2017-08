CEO's verwachten dat digitalisering en robotisering op termijn jobs zullen kosten

jv

De digitalisering en robotisering van Belgische bedrijven zal op termijn jobs kosten. Dat blijkt uit een online bevraging bij 469 CEO's en directieleden uit zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven door de hr-dienstengroep Acerta. Dit proces noopt de bedrijven zowel tot extra aanwervingen als ontslagen, maar het verlies aan jobs is duidelijk groter dan de bijkomende jobcreatie.

79 procent van de ondervraagde CEO's zegt te verwachten dat de bedrijven hierdoor tot extra aanwervingen zullen moeten overgaan, vooral omdat er werknemers met andere competenties nodig zijn en in mindere mate ook omdat de productie toeneemt. De optelling van het verlies aan jobs en de creatie van nieuwe jobs zal echter globaal gezien uitdraaien op minder personeelsleden. Acht op tien van de CEO's verwacht immers meer dan 5 procent van het personeelsaantal te moeten laten gaan, terwijl slechts 55 procent denkt hierdoor meer dan 5 procent te zullen aanwerven.



Uit de bevraging blijkt voorts dat de bedrijfsleiders verwachten dat de impact van de digitalisering het grootst zal zijn in de industrie (42 procent), gevolgd door de bank- en verzekeringssector (38 procent) en de dienstensector (35 procent). 47 procent verwacht dat de impact van deze vierde industriële revolutie al over drie tot vijf jaar voelbaar zal zijn, terwijl 41 procent dit pas na vijf jaar situeert.