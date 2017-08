UZ Leuven voert 1.000ste longtransplantatie uit en legt mooie overlevingscijfers voor

jv

31/08/17 - 17u39 Bron: Belga

© UZ Leuven.

Het UZ Leuven heeft net voor de zomer de duizendste longtransplantatie uitgevoerd en kan voor die ingreep overlevingscijfers voorleggen die bijna 30 procent hoger liggen dan de gemiddelde cijfers wereldwijd. Zo ligt de vijfjaarsoverleving in het UZ Leuven op 80 procent, terwijl dat wereldwijd gemiddeld slechts 55 procent is.

Met 60 tot 70 longtransplantaties per jaar behoort het UZ Leuven tot de 6 Europese centra die er meer dan 50 per jaar uitvoeren. In de Benelux gaat het om het grootste longtransplantatiecentrum. In België voeren slechts drie centra op regelmatige basis longtransplantaties uit. Andere ziekenhuizen sturen steeds vaker patiënten door naar het UZ. De eigen patiënten maken hooguit 10 procent uit van het totaal dat getransplanteerd wordt. Door een verdere groei van het aantal donoren wil het UZ het aantal ingrepen verder laten stijgen tot 80 à 85 per jaar.



Het aantal donoren voor longtransplantaties is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Er zijn meer organen ter beschikking gekomen als gevolg van de totstandkoming van de Belgische wetgeving op euthanasie. Daarnaast worden meer donorlongen aanvaard omdat het transplantatieteam van het UZ zoveel mogelijk in het donorziekenhuis de kwaliteit van de donorlong gaat checken. Bovendien werden de criteria voor donoren versoepeld en worden bijvoorbeeld nu ook longen aanvaard van personen van wie het hart stilviel of van oudere donoren.



Nu de duizendste longtransplantatie is uitgevoerd, organiseert het UZ Leuven op zaterdag 2 september vanaf 13.30 uur in het centraal auditorium van campus Gasthuisberg een patiëntensymposium waarvoor alle patiënten die er ooit een longtransplantatie kregen uitgenodigd werden. Er worden er meer dan 600 verwacht. De dame die in 1991 als eerste patiënte in Leuven een gecombineerde hart-longtransplantatie kreeg, is één van de sprekers.