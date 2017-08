Geschorste arts behandelt patiënten en collega schrijft de briefjes

KEN STANDAERT

31/08/17 - 05u30

© PN.

Een Oost-Vlaamse dokter die geschorst is door de Orde der Artsen zet de behandeling van zijn patiënten gewoon verder met een collega. "Hij doet de consultaties, de ander schrijft de doktersbriefjes en voorschriften, want anders krijgen we niks terugbetaald", zeggen patiënten. Intussen vecht de endocrinoloog zijn schorsing aan.