Befaamde ringen van Saturnus blijken minder oud dan gedacht

30/08/17 - 20u30

Wetenschap De bijzondere ringen van de planeet Saturnus zouden zowat 100 miljoen jaar oud zijn. Dat is relatief jong, zo blijkt uit gegevens van ruimtesonde Cassini, die al dertien jaar rond de planeet vertoeft.

Om de zes dagen duikt het tuig tussen de top van Saturnus' atmosfeer en de befaamde ringen. Dat heeft nu unieke data opgeleverd

De voorbije dertien jaar heeft de sonde in de buurt van Saturnus doorgebracht, maar door het nakende einde van haar opdracht nemen wetenschappers er nu risico's mee. Om de zes dagen duikt het tuig tussen de top van Saturnus' atmosfeer en de befaamde ringen. Dat heeft nu unieke data opgeleverd.



Een van de opvallendste onderzoekspogingen is het wegen van de ringen. Als Cassini hun gewicht kan inschatten, zegt dat ook iets over hun leeftijd. Hoe massiever ze zijn, hoe ouder, is de redenering van de wetenschappers. Zij gingen er altijd van uit dat de ringen samen met Saturnus zijn gevormd, zowat 4,6 miljard jaar geleden.



Die stelling lijkt door de nieuwe data te worden tegengesproken. Ze zouden zowat 100 miljoen jaar oud zijn, wat volgens de wetenschappers "erg jong is, zeker vergeleken met de leeftijd van het zonnestelsel".