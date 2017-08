Reuzenasteroïde scheert vrijdag langs de Aarde

Bewerkt door: LB

Florence is de naam van de reuzenasteroïde die vrijdag langs onze planeet zal scheren. Het gaat om de grootste asteroïde die, zover bekend, ooit langs de Aarde passeerde. Florence heeft een diameter van bijna vijf kilometer en mocht de asteroïde op Aarde inslaan, zou dat het einde betekenen van het leven zoals we het kennen. Florence zal op 7 miljoen kilometer van onze planeet voorbijrazen, ongeveer 18 keer de afstand tussen de Aarde en de maan.

Het is van 1890 geleden dat Florence ons zo dicht naderde en de volgense scheervlucht komt er pas in het jaar 2500. Wetenschappers krijgen vrijdag dus een unieke kans op de asteroïde van dichtbij te bestuderen met radars.



Primeur

Volgens het Amerikaanse ruimteagentschap NASA is het de eerste keer dat een asteroïde van dergelijke omvang zo dicht bij de Aarde komt sinds NASA asteroïden begon te observeren.