Noord-Koreaanse raket haalde hoogte van 550 km (en dat is lang geen record)

JV

29/08/17 - 12u07

© afp.

De middellangeafstandsraket die Noord-Korea vanochtend afvuurde en boven het noorden van Japan liet zoeven, zou een hoogte van 550 km gehaald hebben. Dat lijkt een tikfout als je bedenkt dat je zelf als passagier doorgaans niet veel hoger dan 10 km vliegt en dat het Internationaal Ruimtestation ISS zich tot op maximum 408 km van ons bevindt. Toch klopt het getal. Meer nog: het ging ditmaal 'slechts' om een vrij "vlak" traject. Tijdens de vorige rakettest eind juli had Pyongyang het zelfs over een hoogte van meer dan 3.700 km, nog eens bijna zeven keer hoger dus dan vanochtend.

De vanochtend afgevuurde raket zou een nieuwe Hwasong-12 geweest zijn. In mei deed Noord-Korea al eens een test met dat type middellangeafstandsprojectielen. Toen lag het zogenaamde apogeum - het hoogste punt in de kogelbaan - op 2.111,5 km, meer dan vier keer hoger dan vanochtend. Omdat de raket toen gelanceerd werd in een ongewoon steile kogelbaan - zoals je een kanonskogel bijna loodrecht de lucht zou inschieten om vooral hoog te mikken en niet ver - werd de bereikte afstand beperkt tot 'maar' 787 km. De Hwasong-12 heeft in principe een geschat maximumbereik van 3.700 tot 6.000 km. De lancering boven Japan vandaag volgde een veel minder scherpe kogelbaan dan die op 14 mei en de afgelegde afstand van 2.700 km was dan ook veel groter.



De projectielen die op dit moment het verst reiken, zijn intercontinentale (ballistische) raketten (Engelse afkorting: ICBM) of langeafstandsraketten. Zij zijn bedoeld om kernwapens te vervoeren en volgen na lancering een suborbitale ruimtevlucht. Dat betekent dat ze een groot deel van hun totale traject (van theoretisch minstens 5.500 km) in de ruimte afleggen alvorens terug neer te storten op de aarde. Sinds de twee recente tests van Noord-Korea met een Hwasong-14 in juli, wordt aangenomen dat ook Pyongyang - net als de VS, Rusland, China, het VK en Frankrijk - over een ICBM beschikt, die in theorie het Amerikaanse vasteland zou kunnen treffen. Bij de test van 4 juli - niet toevallig op Onafhankelijksdag - zou de maximale hoogte meer dan 2.800 km tot zelfs 3.000 km geweest zijn. Nog altijd geen record: Noord-Korea beweert dat op 28 juli het apogeum van de afgevuurde Hwasong-14 op een duizelingwekkende hoogte van maar liefst 3.725 km lag.