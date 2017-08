Nieuwe 20 meter lange dinosaurussoort ontdekt in Tanzania

Redactie

Wetenschappers van de James Cook-universiteit hebben in het Oost-Afrikaanse land Tanzania het skelet blootgelegd van een nieuwe dinosaurussoort. Vandaag kondigen ze hun vondst officieel aan.

De titanosaurus was ongeveer 20 meter lang op het moment dat hij stierf en zou 70 tot 100 miljoen jaar geleden hebben geleefd. De eerste delen van de opgraving dateren al van 2002 maar pas vandaag kondigen de wetenschappers hun vondst officieel aan in een studie in het Journal of Vertebrate Palaeontology.

Overeenkomst met Zuid-Amerikaanse variant

In de jaren na 2002 werden in de nabijheid van de eerst gevonden restanten nog halswervels, ribben, een opperarmbeen en een deel van de onderkaak blootgelegd.



"De titanosaurus is gekend over de hele wereld maar kwam het meest voor in Zuid-Amerika. Fossielen van deze soort zijn zeldzaam op het Afrikaanse continent", zegt hoofdonderzoeker Eric Roberts van James Cook.



Het skelet dat in Tanzania is opgegraven vertoont weinig overeenkomsten met de andere exemplaren van de soort die al in zuidelijk Afrika zijn ontdekt. Het skelet vertoont wel opvallende overeenkomsten met de Latijns-Amerikaanse variant.



"We zitten nog steeds slechts aan de oppervlakte van ons begrip over de diversiteit van organismen en de omgeving waarin ze leefden tijdens de periode van het late Krijt", zegt Patrick O'Connor van de universiteit van Ohio. O'Connor wil studenten aanmoedigen om naar aanleiding van de vondst onderzoek te doen en de hiaten in die kennis mee te helpen invullen.