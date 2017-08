Deze Belg heeft jouw stem nodig om zijn boodschap de ruimte in te laten sturen door de NASA

TT

25/08/17 - 13u01

© afp.

Ruimtevaart De Belg Patrick Vanhoucke maakt als enige Belg kans om volgende maand een boodschap door de NASA de ruimte in te laten sturen. De zin 'Now, Voyager, sail thou forth, to seek and find' is samen met nog negen andere door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie geselecteerd om de 40ste verjaardag van de Voyager-missies te vieren. De zin met de meeste stemmen wint.

My #MessageToVoyager has made it to the public voting round. So please cast your votes! https://t.co/gbvXKo5U5W pic.twitter.com/DHxIfbqIG6 — Patrick Vanhoucke (@librarianbe) Een van de twee Voyager-sondes, samen met een Titan/Centaur 7-raket op het Kennedy Space Center, Florida, in augustus 1977. © ap. "Op vijf september zal het exact 40 jaar geleden zijn dat de Voyager 1 gelanceerd is", zegt de Brusselaar Vanhoucke aan onze krant. "Samen met het ruimtetuig stuurde de NASA ook een gouden grammofoonopname mee met beelden en geluiden van het leven op aarde, bedoeld als boodschap voor eventueel buitenaards leven."



De NASA heeft vandaag nog altijd contact met het ruimtetuig, en wil de veertigste verjaardag vieren door een inspirerende boodschap de ruimte in te sturen naar de sonde. "Omdat Voyager 1 ondertussen al meer dan 20 miljard kilometer van de aarde verwijderd is, zal het een hele dag duren vooraleer de boodschap aankomt", zegt Vanhoucke nog, die vooral als kind gefascineerd was door de grammofoonplaten die werden meegestuurd en ooit misschien wel buitenaards leven bereiken. Toen de Voyager gelanceerd werd, was hij zelf negen jaar oud.



Hij roept dan ook zo veel mogelijk landgenoten op om op zijn slogan te stemmen op de website van de NASA (rechts onderaan, 'Now, Voyager, sail thou forth, to seek and find'). Op het moment van schrijven stond zijn zin op de zevende plaats, maar dat kan snel veranderen, hoopt hij. Inspiratie voor de quote, die maximaal 60 tekens lang mocht zijn, haalde Vanhoucke in een gedicht van de beroemde Amerikaanse schrijver Walt Whitman.

Uniek De 'Golden Record' die de NASA meestuurde met de Voyager-missie. © ap. De Voyagermissie is een van de meest unieke ooit in de geschiedenis van de ruimtevaart. De NASA stuurde in 1977 twee onbemande sondes de ruimte in met de bedoeling de vier planeten Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus te bezoeken. Maar beide tuigen reizen vandaag nog altijd door de ruimte en sturen nog elke dag unieke informatie en gegevens door over hun ontdekkingen.



De grammofoonplaten bevatten 115 afbeeldingen vanop de aarde en tientallen geluiden. Daarbij niet alleen natuurgeluiden, maar ook een begroeting in 55 talen - waaronder 'Hartelijke groeten aan iedereen' in het Nederlands - en een reeks muziekstukken van over heel de wereld, zoals Beethoven en Bach, een stuk panfluitmuziek uit Peru of een nachtlied van de Navajo-indianen.