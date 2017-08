Wetenschapper heeft verklaring voor mysterie van Bermudadriehoek: "Er is helemaal geen mysterie"

avh

Al talloze schepen en vliegtuigen verdwenen in de beruchte Bermudadriehoek. "Het werk van aliens", zeggen sommigen, "energiestralen van Atlantis", beweren anderen. Maar de Australische wetenschapper Karl Kruszelnicki heeft een simpele, en logische verklaring voor het mysterie. "Er is helemaal geen mysterie."

© Wikimedia Commons. De Bermudadriehoek, de driehoek in de Atlantische Oceaan tussen Miami, de Bermudaeilanden en Puerto Rico, is al tientallen jaren voer voor discussie. Talloze schepen en vliegtuigen verdwenen er en nog meer theorieën deden de ronde, van aliens tot Atlantis. Maar de meest logische verklaring komt toch van Karl Kruszelnicki.



Karl Kruszelnicki, een Australische wetenschapper en schrijver, meent dat er voor elke schipbreuk of crash een logische verklaring is: een menselijke fout, slecht weer of druk verkeer. Lees ook Vliegtuigje mysterieus van radar verdwenen nabij duivelse Bermudadriehoek

Veel verkeer Kruszelnicki legt aan news.com.au uit dat de Bermudadriehoek een enorme oppervlakte bestrijkt. De driehoek is zo'n 700.000 vierkante kilometer groot, dat is liefst 23 keer groter dan België. Omdat er in het gebied ook heel wat trafiek is, is het niet meer dan logisch dat er ook veel ongevallen gebeuren. "Het aantal schepen dat verdwijnt in de Bermudadriehoek is percentueel niet hoger dan ergens anders."

Vlucht 19 Vlucht 19, vijf Amerikaanse oorlogsvliegtuigen, verdwenen in 1945 spoorloos. © Wikimedia Commons. De verdwijning die de gekte rond de Bermudadriehoek ontketende, was Vlucht 19, een vlucht van vijf Amerikaanse bommenwerpers die verdween tijdens een traingssessie in 1945. Maar ook daar blijkt een logische verklaring voor te zijn.



Vlucht 19 vertrok op 5 december 1945 vanuit Fort Lauderdale in Miami voor een trainingssessie van twee uur boven de Atlantische Oceaan. Na een radiostilte keerde geen enkele van de vijf vliegtuigen terug. Van de 14 teamleden ontbrak elk spoor. Later die avond verdween ook een vliegtuig dat op zoek was naar de vermiste Vlucht 19. Van de 13 inzittenden werd nooit nog iets vernomen.

Piloot met een kater Luitenant Charles Taylor © NAS Fort Lauderdale Museum. Na Vlucht 19 begonnen talloze theorieën over de Bermudadriehoek op te borrelen. Elk ongeval in de driehoek werd uitvergroot, waardoor het mysterie alleen maar grotere proporties begon aan te nemen. Maar ook Vlucht 19 is te verklaren. "Ten eerste was het weer al slecht, de golven waren toen 15 meter hoog. Bovendien was luitenant Charles Taylor de enige ervaren piloot in het team."



Mogelijk was piloot Charles Taylor, de leider van het team, de schuldige. "Hij had een kater, hij was vertrokken zonder horloge en hij was in zijn carrière al twee keer verloren gevlogen", zegt Kruszelnicki. Uit radiotranscripties blijkt dat Vlucht 19 de coördinatie kwijt was voor de verdwijning. Volgens de transcripties dacht luitenant Taylor dat zijn kompas stuk was en dat hij zich boven de Florida Keys bevond. Maar uit een latere analyse bleek dat ze boven de Bahama's vlogen.



Luitenant Taylor zou ook een piloot hebben overruled die het wel bij het rechte eind had. De vliegtuigen trokken zo verder de Atlantische Oceaan in, waar het veel moeilijker is om lichamen of gezonken toestellen terug te vinden.