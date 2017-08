's Nachts een lichtje aanlaten voor je knaagdier kan hem en zijn nageslacht depressief maken zegt studie

Door: ESA

24/08/17 - 18u45 Bron: Psy Post

© photo news.

Het is al langer bekend dat een lichtje aanlaten bij knaagdieren slecht is voor de diertjes. Maar het heeft ook een impact op hun nageslacht. Nageslacht van hamsters waar 's nacht een nachtlampje bij brandt heeft een grotere kans om depressief gedrag te vertonen schrijft wetenschapsmagazine Psy Post.

Door 's nachts het licht aan te laten wordt het circadiaans ritme (24 uursitme) van dieren verstoord, ook al zijn het nachtdieren. "Blootstelling aan licht 's nacht verhoogt depressief gedrag in knaagdieren, en verandert het ritme in hormonen zoals melatonin en glucocortitoids, die een belangrijke rol spelen bij het regelen van emotionele effecten", zegt onderzoekster Yasmine Cisse van het Ohio State University Wexner Medical Center aan Psy Post.



Het onderzoek is nog niet bij mensen getest. Als het ook bij mensen van toepassing zou zijn, zou het deels de stijging van depressie bij mensen in de geïndustrialiseerde wereld kunnen verklaren. "Het is belangrijk om je nachtelijke omgeving zo donker mogelijk te houden, maar ook om overdag genoeg zonlicht te zien zodat je duidelijke signalen aan je circadiaans ritme geeft over wat dag en nacht is", zegt Cisse. "Dat heeft niet enkel een impact op jouw gezondheid, maar zoals we nu leren kan het ook een impact hebben op toekomstige generaties."



Gedurende 9 weken voordat ze zich voortplantten werd een groep Russische dwerghamsters blootgesteld aan licht. Hun nageslacht vertoonde meer depressief gedrag dan het nageslacht van de ouders die 's nachts wel in het donkere zaten. De onderzoekers gebruikten Russische dwerghamsters omdat het nachtdieren zijn en dus hun slaapritme niet verstoord zou worden. Het is bekend dat het verstoren van slaap een impact heeft op het humeur.