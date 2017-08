Dit is ruimtepak waarmee eerste mens op Mars zou kunnen landen

Koen Van De Sype

Het was volgens Elon Musk niet eenvoudig om functionaliteit en esthetiek te verenigen, maar SpaceX is er dan toch in geslaagd om een ruimtepak te ontwerpen dat aan beide criteria voldoet. De CEO van het bekende privéruimtevaartbedrijf onthulde op Instagram een glimp van wat mogelijk gedragen zal worden door de eerste mensen die een voet op Mars zetten. "Komende dagen volgt er nog meer."

"Het is interessant om op te merken dat het pak effectief functioneert", schreef Musk bij de foto. "Het is geen testmodel. Het is al uitgeprobeerd met een dubbele vacuümdruk."



Kolonisatie

Musk is er altijd duidelijk over geweest dat het hoofddoel van SpaceX de kolonisatie van Mars is. Hij wil een 1.000-tal ruimteschepen in een baan rond de aarde brengen met herbruikbare raketlanceerders. Die wil hij dan voorzien van brandstoftanks. Iets wat zo'n twee jaar zal duren. (lees hieronder verder) Lees ook Experts waarschuwen voor killer robots

