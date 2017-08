Uranus en Neptunus zitten vol diamanten

Bewerkt door: LB

22/08/17 - 17u04 Bron: Guardian, Metro

Op Uranus kan je zoiets als een 'diamantenregen' meemaken. © Getty.

Diamanten van onschatbare waarde zitten in de reuzenplaneten Uranus en Neptunus, zo blijkt uit nieuw onderzoek. De 'diamantenregen' wordt gevormd wanneer waterstof en koolstof onder extreme druk tot 7.000 kilometer onder het oppervlak worden geduwd.

Op duizenden jaren tijd zakken de diamanten door de ijslagen om rond de kernen van beide planeten te accumuleren, menen experts.



Het gaat niet om de geringste diamanten. Volgens de wetenschappers kunnen de diamanten miljoenen karaat wegen. Ter vergelijking: de bekende 'Great Star of Africa', de diamant die deel uitmaakte van de Britse kroonjuwelen, weegt 530,4 karaat. De peervormige Great Star of Africa, die in de kop van de koninklijke scepter is verwerkt, is het grootste segment van een diamant die in 1905 in Zuid-Afrika werd ontdekt. De diamant woog meer dan 3.000 karaat.



Uranus en Neptunus staan bekend als de 'ijsgiganten': niet alleen hebben ze een dikke atmosferische laag, ze zijn ook grotendeels uit ijs samengesteld.



Voor de nieuwe studie simuleerden vorsers de extreme omstandigheden binnenin de planeten met een krachtige laser. Die maakte schokgolven in polystyreen, een plastic gemaakt van waterstof en koolstof, om de druk na te maken die onder het oppervlak van de planeten wordt aangetroffen. Bijna elke koolstofatoom in het polystyreen werd opgenomen in microscopische diamantstructuren van enkele nanometers breed, zo melden de wetenschappers in het vakblad Nature Astronomy. Hoewel de vorming van de diamant slechts fracties van een seconde duurde, was dit het eerste duidelijke experimentele bewijs van de theorie.



"Voordien konden we enkel veronderstellen dat de diamanten werden gevormd. Toen ik de resultaten van dit recente experiment zag, was dat één van de beste momenten uit mijn wetenschappelijke carrière", stelt hoofdvorser Dominik Kraus, professor aan het Duitse onderzoekslaboratorium Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR).