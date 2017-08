VS in de ban van de 'Great American Eclipse': hier kan ook jij meegenieten

Bewerkt door: ADN

21/08/17 - 18u48 Bron: Belga

© epa.

video In de Verenigde Staten stijgen de zenuwen in de aanloop naar de zonsverduistering die maandagvoormiddag (maandagavond Belgische tijd) van de westkust tot de oostkust te zien is. Aan de westkust van de VS is de langverwachte totale zonsverduistering intussen al begonnen. Voor de liefhebbers: NASA streamt de volledige eclips gratis.

© reuters. Mensen van over heel de VS zijn samengekomen in de 'zone of totality', een band van zowat honderd kilometer waar de maan volledig voor de zon zal komen te staan. Ook tientallen Belgen zijn naar de VS afgereisd om het spektakel aan de hemel te aanschouwen. De lokale handelaars pikken handig hun graantje mee, door de verkoop van onder meer speciale donuts én marihuana.



De eerste totale eclips die de VS sinds 99 jaar meemaken, begon om 18.05 uur Belgische tijd aan de westkust van het continent. Toen begon de Maan de Zonneschijf te bedekken. Het fenomeen verschuift naar het oosten.

Zelf volgen © reuters. NASA liet speciaal voor het grote gebeuren 57 ballonnen de lucht in die samen met telescopen op de grond de eclips filmen zoals dat nog nooit gebeurd is. Van 18.00u tot 22.00u streamt NASA de eclips van begin tot einde vanop twaalf verschillende locaties in de Verenigde Staten.



NASA streamt de speciale webcast op Ustream en op de NASA-Facebookpagina.

Place to be De zon zal in de VS, Canada en Mexico ten minste gedeeltelijk verduisterd zijn, maar de place to be voor eclipsfans is de strook van honderd kilometer in veertien staten, van Oregon tot South Carolina, waar de maan volledig voor de zon zal komen te staan. Volgens astronomen zullen kijklustigen in die regio volledige duisternis en een daling van de temperatuur waarnemen.



In de zuidwestelijke staat Oregon werden 12 uur voor het begin van de eclips al verkeersproblemen gemeld. De eclips zal vervolgens in een periode van iets minder dan 2 uur over het land trekken.