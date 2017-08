Hoe totale zonsverduistering mensheid stap dichter kan brengen bij leven op Mars

Koen Van De Sype

De volledige zonsverduistering van vandaag in de Verenigde Staten wordt niet alleen een prachtig schouwspel voor mensen met een eclipsbrilletje. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA maakt van de uitzonderlijke gebeurtenis gebruik om een opmerkelijk experiment uit te voeren dat ons iets kan leren over leven op Mars. En daarvoor brengt ze bacteriën in onze dampkring.

Het zal voor het eerst in 99 jaar zijn dat de maan het licht van de zon compleet blokkeert in het noorden van Amerika. Opdat niemand het zou missen en iedereen op de eerste rij zou kunnen zitten, laat de Montana State University op 20 plaatsen in de VS in totaal 50 ballonnen voor grote hoogte op. Die zullen tot 30.000 meter stijgen en met speciale camera's de eclips live streamen. Maar enkele ballonnen zullen ook een speciale lading dragen op vraag van de NASA.



Buitenkans

"Toen we over het Eclipse Ballooning Project hoorden, konden we onze oren niet geloven", aldus Jim Green, de grote baas van de dienst planetaire wetenschappen van de NASA. "De ballonnen zullen namelijk dezelfde condities ondervinden alsof ze op Mars zijn. Dat leek ons een buitenkans." (lees hieronder verder) Lees ook Amerika in de ban van totale eclips

Elke keer we een rover naar Mars sturen, hangen er micro-organismen van op de aarde aan vast en die krijgen dan een gratis lift de ruimte in. Maar niemand weet wat er met de bacteriën gebeurt als ze eenmaal op de Rode Planeet zijn. Blijven ze leven? En op welke manier? Muteren ze soms? En slagen ze er zo in om een compleet nieuwe planeet te koloniseren nog voor wij er zelf ooit zijn geweest? "Om dat te weten, moeten we experimenten op aarde doen", aldus Green.



Ozonlaag

En daarom worden aan 34 van de ballonnen metalen plaatjes bevestigd met bacteriën. De condities in het bovenste gedeelte van de stratosfeer van de aarde - net boven de ozonlaag - lijken enorm op die op het oppervlak van Mars. De temperatuur is er -37 graden Celcius en je wordt er bestookt met ultraviolette straling van de zon. Tijdens de eclips gaat de temperatuur nog verder omlaag en de maan houdt wat van de ultraviolette straling van de zon tegen, waardoor het er nog meer op Mars gaat lijken. (lees hieronder verder) © NASA.