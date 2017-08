Eerste Europese autotransplantatie met robot geslaagd aan de UZ Gent

Bewerkt door: ESA

In het Universitair Ziekenhuis van Gent hebben chirurgen een autotransplantatie gerobotiseerd uitgevoerd, een Europese primeur. Dat meldt het UZ Gent. Bij autotransplantatie worden organen of weefsel getransplanteerd naar een ander gebied op hetzelfde lichaam.

De chirurgen hebben met een geavanceerde robotarm een nier uit de patiënt gehaald, het daarna behandeld en vervolgens terug in het lichaam geplaatst. Dat dit soort ingrepen voortaan met een robot kan gebeuren is goed nieuws, want voor de patiënt is de operatie een stuk minder zwaar. De chirurgen moeten een pak minder incisies maken.



"Chirurgen moesten voor dit soort ingrepen één of meerdere insneden tot dertig centimeter lang maken", zegt dr. Karel Decaestecker van het UZ Gent. "Wanneer we de robot gebruiken, volstaan daarentegen een vijftal incisies van acht tot tien millimeter voor de robot-instrumenten en één incisie van ongeveer zes centimeter om de nier uit en weer in het lichaam te brengen."



In Europa is het de eerste keer dat een operatierobot ingezet wordt bij een autotransplantatie. Wereldwijd is de ingreep slechts enkele keren toegepast. Het UZ Gent heeft er nu kort na elkaar twee uitgevoerd. De ingrepen verliepen zonder problemen en de patiënten stellen het goed.



Voor patiënten is die medische evolutie goed nieuws. De ingrepen zijn minder zwaar en patiënten kunnen al na een zestal dagen naar huis. Ze ervaren ook minder pijn en herstellen sneller. "Dankzij de robot worden autotransplantaties minder ingrijpend en groeit de kans dat de techniek meer toegepast zal worden", zegt dr. Decaestecker. "Meer patiënten zullen hun nieren op een kwaliteitsvolle manier kunnen behouden, waar vroeger sneller beslist werd om bijvoorbeeld een nier te verwijderen of andere oplossingen te zoeken."