Experts willen verbod op killerrobots: "Doos van Pandora niet openen"

avh

20/08/17 - 17u47 Bron: ANP

Tesla-baas ELon Musk © epa.

Een groep pioniers op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie, onder wie Tesla-topman Elon Musk, heeft de Verenigde Naties in een open brief opgeroepen de ontwikkeling en het gebruik van killerrobots te verbieden. Volgens The Guardian is de brief ondertekend door een groep van 116 specialisten uit 26 landen die vragen om een ban op autonome wapens.

De brief werd gelanceerd rondom de opening van de Internationale Gezamenlijke Conferentie over Kunstmatige Intelligentie in Melbourne. De Verenigde Naties stemden onlangs in met het beginnen van formele discussies over zulke wapens, zoals drones, tanks en geautomatiseerde machinegeweren. Vooruitlopend hierop heeft de groep, onder wie ook Mustafa Suleyman van Google, de open brief gestuurd, waarin de VN wordt opgeroepen de wapenwedloop voor killerrobots die aan de gang is een halt toe te roepen.



De specialisten waarschuwen dat killerrobots na buskruit en kernwapens de derde revolutie in oorlogsvoering dreigen te ontketenen. ''Eenmaal ontwikkeld zullen gewapende conflicten met dodelijke autonome wapens op een grotere schaal dan ooit kunnen worden uitgevochten, en veel sneller dan mensen kunnen begrijpen. Ze kunnen worden ingezet door terroristen en despoten tegen onschuldige mensen. Daarnaast kunnen gehackte wapens zich op ongewenste manieren gedragen'', aldus de briefschrijvers. Lees ook Supersoldaten, robots en slimme wapens: NAVO krijgt hulp sciencefictionauteurs om zich voor te bereiden op oorlog van morgen

