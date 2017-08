Waarom we onze wegen zouden moeten aanleggen met sigarettenpeuken

DBA

Wegen gemaakt van sigarettenpeuken: het klinkt als een absurd idee. En toch is dat precies wat onderzoekers van een Australische universiteit voorstellen. Dat schrijft MNN.

Sigarettenpeuken op straat zijn voor velen een doorn in het oog. Dat diezelfde peuken bijzonder geschikt zouden zijn om wegen mee aan te leggen, doet in eerste instantie dan ook de wenkbrauwen fronsen. Maar volgens onderzoekers van de Royal Melbourne Institute of Technology University (RMIT) zouden de voordelen immens zijn.



In de eerste plaats om de afvalberg te verkleinen: de miljoenen peuken die nu jaarlijks in asbakken, vuilnisbakken of gewoon op straat belanden zouden voortaan verzameld kunnen worden voor een gezamenlijk doel.



Ten tweede ondervond het RMIT-team dat asfalt gemaakt van sigarettenpeuken helpt bij de zogenoemde thermische geleiding. Dat wil zeggen dat de wegen en trottoirs waar peuken in verwerkt zijn minder warmte van de zon aantrekken en op die manier ook het 'urban heat island effect' (het fenomeen waardoor het in steden warmer is dan op het platteland) zouden kunnen reduceren.



Hoe werkt het?

Hoofdonderzoeker Abbas Mohajerani merkt op dat sigarettenpeuken niet zomaar in het asfalt vermengd zouden worden. "In ons onderzoek hebben we de sigarettenpeuken bewerkt met bitumen en paraffine om de chemicaliën op te sluiten. De ingekapselde peuken werden vervolgens vermengd met warm asfalt."



Nog belangrijker: uit tests bleek dat het nieuw ontworpen asfalt voldoet aan de normen.