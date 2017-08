Grootste dinosaurussoort ter wereld wordt 'Patagotitan mayorum' gedoopt

KVDS

9/08/17 - 13u46 Bron: Belga

© Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF).

De grootste (tot nu toe bekende) dinosaurussoort ter wereld heeft eindelijk een naam gekregen: Patagotitan mayorum. Dat meldt het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings B van de Britse Royal Society. Tot nu toe had de dinosauriër enkel een voorlopige naam gekregen: wegens zijn enorme grootte werd hij een "titanosaurus" genoemd.

De nieuwe benaming bevat een verwijzing naar de plaats waar het dier enkele jaren geleden ontdekt werd. In 2013 was een landbouwer in de Zuid-Argentijnse regio Patagonië op botten van de gigantische dinosaurus gestoten. Aangenomen wordt dat het reptiel ongeveer 100 miljoen jaar geleden in die regio leefde, zegt Jose Carballido van het museum Paleontológico Egidio Feruglio in het Argentijnse Trelew.

De Patagotitan mayorum was - van kop tot staart - 37 meter lang. De kolos moet ongeveer 70 ton hebben gewogen. Ter vergelijking: dat is ongeveer even veel als een volle Boeing 737.



De reuzendino haalde in januari 2016 al eens het wereldnieuws, toen het skelet werd opgesteld in het American Museum of Natural History in New York. Wegens zijn lengte paste de dino niet volledig in de zaal, waardoor zijn kop tot in de ingang van het museum reikte.