Belg mag naar Nobelprijs-banket dankzij superbacteriën

Bewerkt door: ESA

8/08/17 - 17u59 Bron: Belga

Ter illustratie: hand die een petrischaal met bacteriën vasthoudt. © epa.

De Belg Tom Dendooven, in 2016 genomineerd voor de Scriptieprijs, mag de universiteit van Cambridge vertegenwoordigen tijdens het Stockholm International Youth Science Seminar en in december de Nobelprijs-ceremonie en het banket bijwonen. Dat meldt de Vlaamse Scriptieprijs en staat ook te lezen in De Morgen. Dendooven dankt zijn selectie aan zijn onderzoek naar superbacteriën.