150 top-wiskundigen houden algebra-conferentie in Gent

7/08/17 - 23u55 Bron: Belga

Zo'n 150 internationale top-wiskundigen en theoretische fysici zijn maandag in Gent ontvangen op het stadhuis in het kader van de elfde internationale conferentie over Clifford algebra. Die wordt dit jaar in ons land georganiseerd voor academici uit zo'n 20 landen.

Clifford algebra is een specifieke tak van de wiskunde met toepassingen in de robotica en medische beeldvorming die steeds meer erkenning krijgt binnen de academische wereld. "Clifford Algebra is een tak in de wiskunde die zich toelegt op wiskundige structuren waarbij de vermenigvuldiging niet commutatief is", legt organisator Hennie De Schepper uit. "2x3 is hetzelfde als 3x2. Bij Clifford algebra is dat niet zo en geeft de vermenigvuldiging in de andere richting een ander resultaat. We zijn dat niet gewoon. Maar het maakt deze wiskundige structuren erg geschikt voor bepaalde toepassingen in de theoretische fysica."



Zuivere mathematici

Op het internationale congres zijn zuivere mathematici aanwezig, maar ook mensen die meer toepassingsgericht werken. "Bij de medische beeldvorming zijn er een aantal toepassingen, ook bij signaalanalyse. En in de robotica heeft Clifford algebra ook zijn nut al bewezen."



Het congres begon gisterenmorgen met een woordje van rector Anne De Paepe van de Universiteit Gent. Later werd de delegatie op het stadhuis ontvangen. Dinsdag gaan de wetenschappers weer aan het werk.



De elfde internationale conferentie over Clifford algebra duurt nog tot vrijdag.