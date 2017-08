NASA: "Stuur uw boodschap naar verst verwijderde ruimtetuig"

KVE

Wie dat wil, kan een boodschap proberen te laten sturen naar de Voyager-1, de verst van ons verwijderde sonde, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA vandaag getwitterd.

Op 5 september zal het veertig jaar geleden zijn dat de NASA de Voyager-1 lanceerde. Het tuig verkende de planeten Jupiter en Saturnus, maar vertoeft sinds augustus 2013 al in de interstellaire ruimte. Dus niet meer in ons zonnestelsel.



Geïnteresseerden mogen via een reeks sociale media zoals Twitter en Facebook een boodschap van maximaal zestig karakters naar de NASA sturen. Dit moet voor 16 augustus 08.59 uur Belgische tijd gebeuren, getagd als #MessagetoVoyager. De NASA zoekt dan de beste boodschappen uit, en dan kan het publiek uitmaken welke zal winnen. Dan komt NASA weer aan beurt, door het ding op 5 september naar Voyager-1 te sturen. De aankomst is een dag later.