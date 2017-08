Negenjarige jongen solliciteert als 'Guardian of the Galaxy" bij NASA en krijgt antwoord

Bewerkt door: aja

© NASA.

Jack Davis (9) wil een echte "Guardian of the Galaxy" (bewaker van het heelal) zijn. Hij besloot een sollicitatiebrief te schijven voor de topjob 'hoofd planetaire bescherming' bij NASA. Die vonden het briefje zo leuk dat ze het deelde met de wereld.

"Mijn naam is Jack Davis en ik zou graag willen solliciteren voor de job als hoofd planetaire bescherming. Ik mag dan nog maar negen jaar oud zijn maar ik denk dat ik perfect ben voor de job." Jack Davis ziet een topjob bij NASA helemaal zitten. "Mijn zus vindt mij een echte alien. Ik heb dan ook bijna alle ruimte-en alienfilms gezien. Zo heb ik de televisieserie "Marvel Agents of Shield" gezien en hoop ik binnenkort de film 'Men in Black' te kunnen bekijken. Ik ben ook een echte kei in het spelen van videogames. Daarnaast ben ik ook nog heel jong dus kan ik leren denken als een alien." Zijn briefje sluit Jack af met oprechte groeten, Jack Davies, Guardian of the Galaxy ofwel bewaker van het heelal.

NASA: "Doe goed je best op school"

Directeur van planetaire bescherming Dr. James L. Green van NASA © NASA.

De directeur van de planetaire bescherming van NASA, Dr. James L. Green, besloot een briefje terug te schrijven. "We horen dat je een echte 'Guardian of the Galaxy' bent en dat je interesse toont in de functie 'hoofd planetaire bescherming'. Dat is geweldig", vertelt Green in de brief.



"De openstaande job is heel cool en is heel belangrijk werk. Zo moet de man of vrouw ervoor zorgen dat de aarde beschermd is tegen kleine microben die vastzitten op materiaal dat we meebrengen na een ruimtereis naar de maan, asteroïden of Mars. Je moet er ook op toezien dat we andere planeten en manen niet besmetten met onze microben. Zo willen we op een verantwoorde manier de ruimte leren kennen", een uitleg die Jack ongelofelijk spannend zal vinden.



Toch zit een job bij NASA er nog niet direct in voor de kleine 'bewaker van het heelal'. "We zijn altijd op zoek naar slimme wetenschappers om ons te helpen. Daarom hoop ik dat je hard zal studeren en het goed zal doen op school. We hopen je zeker ooit te mogen ontvangen hier bij NASA."