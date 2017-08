Parasiet gaat undercover om medicatie te omzeilen en immuunsysteem te misleiden

Bewerkt door: sam

4/08/17 - 15u18 Bron: Belga

Leishmaniasis wordt overgedragen door een beet van de zandvlieg. © Wikimedia CDC/ Frank Collins.

wetenschap Parasieten die leishmaniasis veroorzaken, een tropische ziekte die wordt overgedragen door een beet van de zandvlieg, kunnen lange tijd sluimerend overleven. De parasiet wordt zo onzichtbaar voor zowel medicatie als het immuunsysteem, ontdekten onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen en van het Instituut voor Tropische Geneeskunde Alexander von Humboldt (IAvHL) in Peru.

Behandeling

Er zijn zeer weinig medicijnen tegen deze dodelijke en verminkende ziekte en verscheidene ervan verliezen of hebben hun werkzaamheid verloren. "We zien steeds meer gevallen van behandelingsfalen. We weten dat dit niet altijd te wijten is aan resistentie tegen medicijnen maar dat de verklaring elders moet gezocht worden", zegt professor Jorge Arevalo van het IAvHL. Moleculair parasitoloog Marlene Jara, werkzaam bij ITG en IavHL, heeft mogelijk een verklaring gevonden: "De studie heeft aangetoond dat de parasiet in staat is in een diepe zogenaamde 'winterslaap' te gaan, waardoor hij onzichtbaar wordt voor de medicatie en het immuunsysteem."



De studie beschrijft mucocutane leishmaniasis (MCL), die vaak begint als een goedaardig huidletsel dat verdwijnt en zich later opnieuw manifesteert, met ontsierende gezichtsletsels en sociaal stigma als gevolg. Dat komt waarschijnlijk omdat de sluimerende parasieten ontwaken, klinkt het.