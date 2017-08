NASA zoekt goedbetaalde 'planeetbeschermer'

© NASA.

Onze planeet beschermen tegen buitenaards leven én vice versa. Het lijkt een sciencefiction-job, maar de vacature bestaat écht. De officiële functietitel luidt 'planetary protection officer'. Kandidaten moeten bij de NASA zijn, die er een jaarloon tot 158.000 euro voor veil heeft.

Het ambt bestaat al een halve eeuw, maar vandaag zoekt de NASA een opvolger voor Catharine Conley, die de taak sinds 2014 helemaal alleen op zich nam. De job kwam er door het zogenaamde Ruimteverdrag uit 1967. Dat stelde als doel om biologische besmettingen buiten de aarde te voorkomen en, omgekeerd, om onze eigen planeet te beschermen tegen buitenaardse microben en organismen.



Een voorbeeldje van Conleys opdracht. NASA kreeg groen licht om een van Jupiters manen, Europa, te onderzoeken. Tijdens die missie - met een kostenplaatje van 2,7 miljard dollar - mag de Europa Clipper normaal niet op de maan zelf landen. Maar er is altijd een kans dat de robot op Europa crasht. En dán is er Conley: zij moet dat risico zoveel mogelijk zien in te perken. Omgekeerd moet zij onder meer proberen te voorkomen dat er besmettingen plaatsvinden in aardse laboratoria door objecten die bijvoorbeeld afkomstig zijn van Mars.



Verder hoort ruimtemissies van dichtbij opvolgen bij het takenpakket van Conley en moet ze ook geregeld tussen de verschillende ruimtevaartcentra in de wereld pendelen.



Aantoonbare ervaring

De 'planetary protection officer' blijft na zijn of haar aanstelling drie jaar in functie, met een mogelijkheid tot verlenging met twee jaar. Het is niet duidelijk of Conley al dan niet voor die verlenging zal gaan. Ze gaf zelf al aan dat een gewone werkdag niet altijd even spannend is. Ze moet doorgaans heel wat e-mails, wetenschappelijke studies en ander leesvoer doorploegen.



De job is hoe dan ook weggelegd voor een Amerikaanse staatsburger. Die moet minstens een jaar ervaring hebben als topambtenaar en beschikken over "geavanceerde kennis" van planeetbescherming en alles wat dat inhoudt. Aantoonbare ervaring met ruimteprogramma's is eveneens een vereiste. En dan is er nog het juiste diploma van vergevorderde fysicus, ingenieur of wiskundige.



Wereldwijd bestaat alleen bij de ESA een gelijkaardige functie in voltijds dienstverband.