Wetenschappers ontdekken nieuw effect van opwarming aarde op planten en dat kan 150 miljoen mensen leven kosten tegen 2050

Onderzoekers van de universiteit van Harvard hebben een verontrustend nieuw effect ontdekt dat de opwarming van de aarde op planten heeft. Door de toename van koolstofdioxide in de atmosfeer zou het gehalte aan proteïnen en andere voedingsstoffen in gewassen afnemen. En dat zal volgens hun berekeningen rampzalige gevolgen hebben voor 150 miljoen mensen.

De onderzoekers slaagden er wel in te berekenen dat er tegen 2050 zo'n 14,6 procent minder proteïnen in gerst zullen zitten, 7,6 procent minder in rijst, 7,8 procent in tarwe en 6,4 procent in aardappelen. Met cijfermateriaal van de Verenigde Naties werd vervolgens de impact onderzocht op de wereldbevolking. Want minder proteïnen betekent een vertraagde groei, meer kans op ziekten en voortijdige sterfgevallen. "Als het gehalte aan CO2 blijft stijgen zoals we verwachten, zal de bevolking van 18 landen meer dan 5 procent van zijn proteïnen verliezen tegen 2050", staat er in het rapport.



Aangezien 76 procent van de wereldbevolking zijn dagelijkse dosis proteïnen hoofdzakelijk uit planten haalt, heeft dat verstrekkende gevolgen. Maar liefst 150 miljoen mensen zouden er volgens de experts van Harvard vroegtijdig door sterven. Het grootste deel van Afrika (de landen onder de Sahara) zal daarbij het zwaarst getroffen worden. Het gaat onder meer om gebieden die nu al gebukt gaan onder hongersnood. Maar ook het zuiden van Azië, waar rijst en tarwe de hoofdmoot uitmaken van het menu, zal er hevig onder te lijden hebben. In India alleen al riskeren 53 miljoen mensen een proteïnetekort te krijgen.



Of er een oplossing is? De onderzoekers denken van wel en suggereren onder meer het terugdringen van onze CO2-uitstoot, het ondersteunen van meer diverse eetgewoonten, het verrijken van de voedingswaarde van gewassen en het kweken van gewassen die minder gevoelig zijn aan de effecten van CO2.