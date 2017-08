Archeologen doen belangrijkste vondst uit Romeinse tijd in 50 jaar

Door: Redactie AD.nl/Gerben van 't Hof

Frankrijk Archeologen hebben in Frankrijk een Romeinse wijk ontdekt, compleet met mozaïekvloeren, overblijfselen van villa's en publieke gebouwen. De opgravers spreken ook wel van 'klein Pompeii' verwijzend naar de beroemde historische stad bij Napels, in Italië. "Wij hebben ongelooflijk veel geluk. Dit is zonder twijfel de meest sensationele Romeinse opgraving in vijftig jaar,'' zegt leider Benjamin Clement tegen het persbureau AFP.

© afp. De vondst werd gedaan bij Vienne, net onder Lyon. De stad waar nog een theater en een tempel uit de Romeinse wijk intact zijn, was een belangrijk knooppunt op de route tussen Gallië (de Latijnse naam voor westen van Europa) en de Romeinse provincie Gallia Narbonensis in het zuiden van Frankrijk. De plek van de opgraving ligt langs de oever van de Rhône. Er was een nieuwe woonwijk gepland.

Pompeii © afp. Veel van de objecten liggen nog op exact dezelfde plek als toen de bewoners hun buurt achterlieten. Net als in Pompeii in Italië, dat werd bedolven onder een dikke laag vulkanische as.



De overblijfselen dateren uit de eerste eeuw na Christus. De archeologen stellen dat de wijk zeker 300 jaar bewoond is geweest, maar is verlaten na een serie branden. Onder de vondsten is een gebouw en fontein waarop een beeld van Hercules staat. Clement vermoedt dat er een filosofieschool in was gevestigd.



Een van de best bewaard gebleven panden wordt 'het huis van Bacchus' genoemd. Tegels op de vloer tonen vrouwelijke volgers van de Romeinse god van de wijn en saters, vrolijke figuren die half-mens en half-geit zijn.



De brand verwoeste de eerste verdieping, het dak en het balkon van het weelderige huis met balustrades, marmeren tegels en uitgestrekte tuinen met irrigatiesysteem. De archeologen gaan er van uit dat het pand van een rijke koopman is geweest.