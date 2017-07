Meisjes vanaf 6 jaar geloven dat jongens slimmer zijn

Door: ESA

30/07/17 - 15u38 Bron: The Financial Times, NBC

Wanneer je kinderen vraagt wie er "heel, heel slim" is zie je tot 5-jarige leeftijd nog geen verschil: jongens en meisjes kozen steevast voor hun eigen gender. Maar vanaf 6-jarige leeftijd verandert dat. Dat schrijft The Financial Times.

Amerikaans onderzoek onder leiding van Lin Bian heeft ontdekt dat meisjes vanaf 6 jaar oud hun eigen gender al als minder intelligent zien dan jongens.



"We vinden het een heel belangrijke vraag omdat als kinderen al van zeer jonge leeftijd dit geloven, dan heeft dit idee veel tijd en opportuniteit om hun toekomstige carrièrepad te beïnvloeden", zegt hoofdonderzoeker Bian aan NBC. "Het is een groot probleem voor onze maatschappij, want zo gaan vrouwen minder in werkvelden stappen waarvan gedacht wordt dat je er briljant voor moet zijn."



Kinderen tussen 5 en 7 jaar oud kregen verhaaltjes te horen over iemand die "heel, heel slim" is. Achteraf moesten de kinderen zeggen of het verhaal over een jongen of een meisje ging. De 5-jarige meisjes waren zeker dat de persoon die "heel, heel slim" is een meisje is, de 5-jarige jongens zeiden dat het een jongen was. Opvallend genoeg dachten 6-jarige jongens nog steeds dat de "hele, hele slimme" persoon een jongen was, maar op 6-jarige leeftijd zeiden 20% minder meisjes dat het een meisje was.



Ook stereotypen over wiskunde duiken al vroeg op. "Zodra kinderen in het tweede leerjaar zijn [en 7 jaar oud zijn] duikt bij 75% van de jongens en meisjes het stereotype op dat meisjes geen wiskunde kunnen", aldus onderzoeker Dario Cvencek.