Drie nieuwe bemanningsleden voor ISS

Het Internationaal Ruimtestation ISS heeft vannacht drie nieuwe bewoners gekregen, zo heeft een woordvoerder van het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos bekendgemaakt.

Van op Bajkonoer in Kazachstan is gisteren zoals gepland om 17.41 uur Belgische tijd een Sojoez-FG gelanceerd die de Sojoez MS-05 naar het ISS slingerde.



De capsule maakte in zowat zes uur en slechts vier omwentelingen van de planeet de "korte reis" naar de spacemeccano en koppelde om 23.54 uur Belgische tijd aan de Russische Rassvet-module. Aan boord waren de Rus Sergej Rjasanski, de Italiaan Paolo Nespoli namens het Europese Ruimtevaartbureau ESA en de Amerikaan Randolph Bresnik. Die zal gezagvoerder zijn over de 53ste hoofdbemanning van het ISS.



Het welkomstcomité in het ruimtestation bestond uit de Russische gezagvoerder Fjodor Joertsjichin, en de Amerikanen Peggy Whitson en Jack Fischer. De nieuwe ploeg zal op 14 december terugkeren naar de Aarde, de "oude" moet het nog tot september uitzingen.



Russisch vervoer

Voor Nespoli (60) is het reeds de derde ruimtetrip. Zijn twee collega's zijn aan hun tweede ruimtereis bezig. Zij zullen zowat 250 experimenten uitvoeren, meldde het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA.



Sinds het op stal zetten van de Amerikaanse spaceshuttle kan enkel Rusland voor bemand transport naar en van het ISS zorgen.