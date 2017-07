Elon Musk test autolift voor tunnelsysteem

kv

Een hi-tech ondergronds tunnelsysteem onder Los Angeles is weer een stapje dichterbij gekomen. Initiatiefnemer Elon Musk, topman van Tesla en SpaceX, deelde vandaag een filmpje op sociale media waarop te zien is dat een lift die auto's ondergronds moet brengen, wordt getest.

Musks The Boring Company is deze zomer begonnen met het testen van het ambitieuze plan voor het tunnelsysteem waarmee auto's razendsnel naar een andere plek in een stad moeten worden verplaatst. De tunnels moeten leiden tot minder files.



Als het project werkelijkheid wordt kunnen auto's straks op een speciaal platform parkeren in de straat waarna deze met een lift in de grond verdwijnt. Het platform schiet daarna met een snelheid tot 200 kilometer per uur naar een andere locatie.