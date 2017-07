Robotstofzuiger scant uw huis en verkoopt plattegrond aan Google

FE

26/07/17 - 07u05

© RV iRobot.

iRobot, fabrikant van zelfrijdende stofzuigers, wil de gegevens die het toestel opslaat tijdens zijn ritjes door uw huis, verkopen aan technologiegiganten als Amazon of Google.

Dankzij verschillende sensoren en een lageresolutiecamera maken de Roomba-stofzuigers van iRobot een uiterst gedetailleerde kaart van de verschillende ruimtes in uw woning. In de eerste plaats diende dit om het apparaat slimmer te maken, maar die informatie kan ook geld opbrengen. "Er zijn al 'slimme' lichten, thermostaten en securitytoepassingen op de markt, maar éigenlijk zijn die allemaal nog oerdom", zegt CEO Colin Angle. "Ze hebben veel te weinig voeling met de fysieke omgeving waarin ze opereren. Onze Roomba heeft die wél."



Na honderden rondjes door uw huis, weet de robotstofzuiger bijvoorbeeld perfect waar je meestal je pantoffels laat rondslingeren. Maar hij zou ook aan Google of Amazon kunnen laten weten dat een zetel van drie meter breed niet in je zithoek past. Kwestie van advertenties op maat te kunnen aanbieden.



Technologiefilosofe Katleen Gabriëls (VUB) vindt deze evolutie onrustwekkend. "Steeds meer stukjes van onze privéruimte brokkelen af. Al die gegevens delen we met bedrijven die enkel gericht zijn op winst maken. Ook de overheden zijn schuldig: aan de ene kant beloven ze de privacy van hun burgers zoveel mogelijk te beschermen, maar aan de andere kant willen ze digitale innovatie stimuleren." (FE)