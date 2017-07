Een kijkje nemen in het ISS? Dat kan nu met Google Street View

JC

Heeft u altijd al een kijkje willen nemen in het International Space Station? Dat kan nu in Google Street View. De dienst laat u rondkijken in de vijftien modules van het ruimtestation. Ontsnap even aan de zwaartekracht, en ontdek hier waar de astronauten eten en naar het toilet gaan.

Tijdens de 360-gradenrondleiding waant u zich even een echte astronaut. Google Street View biedt niet alleen een ongeziene blik op het ISS, maar ook verbluffende zichten op de aarde. De astronauten in het ruimtestation hielpen alle panorama's op beeld vast te leggen.



Verschillende objecten in de Street View-weergave van het ISS zijn aanklikbaar. Zo krijgt u beschrijvingen te zien van allerlei onderdelen van het ISS, zoals het systeem dat voor zuurstof zorgt, het Waste and Hygiene Compartment, oftewel het toilet, en de ruimtepakken.



Cupola

Het meest spectaculair is het zicht vanuit de Cupola, de module met zes grote ramen die uitzicht bieden op de aarde. Daarnaast is het Sojoez-vaartuig te zien dat bevestigd is aan het ISS. De foto's zijn genomen toen een Dragon-capsule van Space X, Elon Musks bedrijf dat ooit mensen naar Mars wil brengen, het ISS aan het bevoorraden was; ook dat is zichtbaar.



Google heeft zijn Street View-dienst de afgelopen jaren uitgebreid met opvallende plekken op Aarde zoals het Great Barrier Reef en de bodem van oceanen, maar het is de eerste keer dat 360-gradenbeelden uit de ruimte zijn opgenomen. De rondleiding werd gelanceerd ter gelegenheid van de 48ste verjaardag van de maanlanding. Zelf een kijkje nemen? Dat kan hier.