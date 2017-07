"Maanzakje" van Neil Armstrong levert 1,8 miljoen dollar op

Bewerkt door: IVI

Het zakje is eigenlijk zo goed als leeg, maar bevat wel nog steeds sporen van 'moon dust' en maankiezelstenen. © epa.

Het zakje dat astronaut Neil Armstrong gebruikte om de allereerste door de mens bijeengeharkte staaltjes maanstof en steentjes te verzamelen, is vandaag bij het venduhuis Sotheby's voor 1,8 miljoen dollar onder de hamer gegaan. Lichte ontgoocheling bij Sotheby's, dat op een bedrag tussen de 2 en de 4 miljoen had gerekend. Het had ook anders kunnen verlopen: de maanzak was bijna deel van een vuilniszak geworden.

Hoewel de inhoud al lang uit het zakje is verwijderd, bevat het object nog steeds sporen van 'moon dust' en maankiezelstenen.



De nieuwe - anonieme - eigenaar wist het hebbeding te veroveren na vijf minuten bieden over de telefoon. De vorige eigenaar, een advocaat uit Illinois, kocht het "historische" voorwerp van de Apollo 11-vlucht van 1969 twee jaar geleden voor amper 995 dollar. De verkoop vond, niet toevallig, plaats op de 48ste verjaardag van de eerste maanlanding.



Het maanzakje is het enige voorwerp van de Apollo-missie dat niet in het Johnson Space Center in Washington is terechtgekomen. Het personeel van het ruimtevaartmuseum wou het zakje eigenlijk bij het huisvuil zetten vooraleer het - gratis - aan een verzamelaar van ruimtespullen in Kansas te geven. Die hield het in zijn bezit, zonder te weten wat dat zakje zoal aan ruimtevaartgeschiedenis had meegemaakt.





