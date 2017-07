Schatten uit de ruimte: maanstof en kleine rotsen van Neil Armstrong te koop

Bewerkt door: AJA

13/07/17 - 15u21 Bron: Bloomberg

© ap.

Een veilingshuis in New York houdt een verkoop van verschillende eigendommen van de overleden Neil Armstrong, de eerste man op de maan. Het gaat om maanstof, enkele rotsen en andere voorwerpen die tot de persoonlijke verzameling van de astronaut behoorden.

Op 20 juli 1969 waren Neil Armstrong en Buzz Aldrin de eerste mensen die op de maan landen. Op diezelfde dag 48 jaar later (20 juli 2017) vindt een veiling plaats met verschillende voorwerpen uit de verzameling van de overleden astronaut.



Enkele rotsen en wat maanstof worden geschat tussen de twee miljoen en de vier miljoen dollar. Andere items die op de veilig verkocht zullen worden zijn een foto die Armstrong maakte van zijn kompaan Aldrin en een vluchtplan die de astronauten nodig hadden om terug te keren naar de aarde.



Neil Armstrong stierf in 2012 in de Amerikaanse staat Ohio.