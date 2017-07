5.000 jaar oud dodenhuis ontdekt nabij Stonehenge

JC

12/07/17 - 10u13 Bron: The Telegraph

Archeologen hebben in een landbouwveld duidelijke bewijzen gevonden van een grafkamer uit de neolithische periode. © University of Reading.

Wetenschap Archeologen hebben in de omgeving van het prehistorische monument Stonehenge een meer dan 5.000 jaar oud dodenhuis ontdekt. Mogelijk bevat het overblijfselen van de voorvaderen van de bouwers van Stonehenge.

De neolithische grafheuvel ligt op een landbouwveld halverwege tussen Stonehenge en een gelijkaardige steencirkel in Avebury. Onderzoekers van de universiteit van Reading zijn de overblijfselen van het grafmonument op dit moment aan het opgraven.



Wetenschappers zijn al tientallen jaren op de hoogte van het bestaan van de grafkamer. Ze gingen er echter vanuit dat het binnenste deel niet overeind gebleven was, tot een onderzoek met een drone recent het tegendeel aantoonde. Nu de zandlaag weggehaald is, zijn de omtrekken van een grafkamer, geflankeerd door twee sleuven, duidelijk zichtbaar.