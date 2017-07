Meer dan helft van alle selfie-doden valt in één land

Koen Van De Sype

7/07/17 - 16u52 Bron: The Telegraph

© afp.

Selfies nemen: we doen het allemaal wel, zeker als we met vakantie zijn. Maar als je deze zomer op reis gaat naar het oosten, ben je beter extra voorzichtig. Want 60 procent van alle gerapporteerde gevallen van mensen die sterven terwijl ze een selfie aan het nemen zijn, wordt genoteerd in één land.

Dat staat te lezen in de studie 'Me, Myself and My Killfie: Characterizing and Preventing Selfie Deaths' van de Carnegie Mellon University in het Amerikaanse Pennsylvania en het Indraprastha Institute of Information in het Indische Delhi. Volgens de onderzoekers stierven er in de 18 maanden tussen maart 2014 en september 2016 wereldwijd 127 mensen terwijl ze een selfie aan het nemen waren. Het gaat hier wel alleen om gerapporteerde gevallen.